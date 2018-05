PSV en Feyenoord getipt: ‘Ga je voor speeltijd, of neem je weer een gok?’

Oranje oefent de komende tijd tegen Slowakije en Italië, maar bondscoach Ronald Koeman gaat geen beroep doen op Vincent Janssen. De aanvaller is al ruim een halfjaar niet in actie gekomen voor het Nederlands elftal, mede vanwege blessureleed. “Het is logisch dat de bondscoach hem niet heeft geselecteerd”, zegt Sjoerd Mossou tegenover Omroep Brabant.

“Hij heeft niet veel gespeeld bij Fenerbahçe. Dit zou een signaal van Koeman kunnen zijn naar Janssen toe. Hij moet nu een belangrijke keuze maken. Ga je voor speeltijd, of neem je weer een gok?”, vervolgt de journalist van het Algemeen Dagblad. “Hij zou een stap terug moeten doen naar de Nederlandse top. Bij Feyenoord of PSV een jaar alles spelen, en dan kijken of je de stap omhoog weer kunt zetten.”

Aad de Mos, trainer in ruste, kan zich niet helemaal vinden in de analyse van Mossou. “Bij een subtopper in Nederland kan hij zijn carrière weer nieuw leven in blazen. Bij PSV en Feyenoord lopen nu nog Luuk de Jong en Nicolai Jörgensen rond, daar komt hij niet tussen. SC Heerenveen zou bijvoorbeeld wél een goede club zijn voor hem."

Beide analisten stellen dat Janssen in de toekomst van waarde kan zijn voor Oranje. “Hij moet veel gaan spelen, en dan kan hij in de toekomst misschien een goed spitsenduo vormen met Memphis Depay”, aldus Mossou. De Mos vult aan: “Het is een jongen met karakter, die nooit opgeeft. Als hij komend seizoen blessurevrij blijft en weer begint te scoren, dan komt hij vanzelf weer in de picture.”