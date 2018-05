Koeman verklapt debutant en ziet Weghorst schitteren: ‘Een carrièreswitch?’

Jasper Cillessen en Jeroen Zoet gaan de komende dagen allebei één interland spelen bij het Nederlands elftal, zo heeft bondscoach Ronald Koeman woensdag op de persconferentie laten weten. Koeman heeft ook aangegeven dat Ruud Vormer, al enkele jaren actief bij Club Brugge, zijn debuut gaat maken in de confrontatie met Slowakije of Italië.

“Het is duidelijk dat als je nieuwe gezichten bij de groep haalt, dat zij in ieder geval speelminuten gaan maken. Vormer? Die zal wel gaan spelen in een van beide, of misschien wel beide, duels”, aldus Koeman, geciteerd door het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. “Hij speelt nu iets anders dan toen ik hem bij Feyenoord onder mijn leiding had. Ook vind ik hem volwassener geworden.”

“Cillessen en Zoet gaan allebei een wedstrijd keepen”, vervolgt de keuzeheer. “Ik kijk het wedstrijd voor wedstrijd, na morgen zien we hoe en met wie we Italië gaan bestrijden.” Koeman heeft afgelopen maandag topdarter Michael van Gerwen uitgenodigd bij Oranje. Het bezoek was als ontspanning bedoeld, maar ook ter inspiratie: “Het is interessant om te horen wat dit soort mensen ervoor doen om de beste te zijn.”

Van Gerwen verloor tijdens het bezoek een leg van Wout Weghorst, iets dat Koeman niet is ontgaan: “Een carrièreswitch? Dat lijkt me niet. Hij gooide één keer goed, maar hij was niet heel erg constant. Je zag wel dat hij al eens eerder een pijltje heeft gegooid.” Oranje speelt donderdag tegen Slowakije en op 4 juni staat een duel met Italië op het programma.