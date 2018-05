AS Roma slaat weer toe met komst van ervaren Spaanse mandekker

AS Roma legde Ante Coric van Dinamo Zagreb vast en Iván Marcano moet de tweede aanwinst voor deze zomer worden voor i Giallorossi. Gianni Castaldi van de communicatieafdeling bevestigt tegenover Maisfutebol dat de centrale verdediger woensdag voet op Italiaanse bodem zet.

“Maar ik kan nog niet zeggen dat het officieel is, want we moeten nog bij elkaar zitten en Iván moet de medische keuring nog ondergaan”, aldus Castaldi. De dertigjarige Marcano speelt sinds de zomer van 2014 voor FC Porto; hij heeft een aflopend contract en kan daardoor transfervrij de overstap maken naar het Stadio Olimpico.

Marcano, voormalig jeugdinternational van Spanje, werd kampioen met FC Porto en eerder won hij met Rubin Kazan de Russische Supercup. Met Olympiacos sleepte Marcano twee kampioenschappen en de beker in de wacht. De linkspoot kwam ook nog uit voor Getafe, Villarreal en Racing Santander.