Aston Villa verlengt contract van ‘echte leider’ Terry niet

John Terry is niet langer speler van Aston Villa. De club uit Birmingham maakt via de officiële kanalen bekend dat het aflopende contract van de 37-jarige verdediger niet wordt verlengd. De aanvoerder maakte vorig jaar zomer de overstap naar Aston Villa en speelde 36 wedstrijden, maar liep promotie via de play-offs mis.

“We willen graag onze oprechte dank uitspreken voor de inspanningen en professionaliteit die Terry bij ons heeft geëtaleerd. John is een echte leider en was ‘alles’ en nog méér dan we hadden gehoopt. Hij was enorm populair en invloedrijk in de kleedkamer en speelde als aanvoerder een grote rol bij het creëren van de ongelooflijke band die de spelers met onze supporters deelden”, zo laten the Villans weten.

“We hopen dat hij met veel liefde terugkijkt op zijn tijd bij Aston Villa en wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière.” Terry was bereid om bij Aston Villa te blijven en volgens de Daily Telegraph was hij van plan om, in het geval de club zou promoveren, een clausule in zijn contract op te nemen waardoor hij niet tegen Chelsea zou hoeven spelen.

Het team van manager Steve Bruce verloor in de finale echter van Fulham en komt ook komend seizoen uit in de Championship. Bruce liet eerder wel weten te hopen op een langer verblijf van Terry: “Ik hoop echt dat hij blijft. Hij is een van de beste Engelse verdedigers ooit. Hij is een groot leider en zulke spelers hebben we niet veel meer. Ik weet zeker dat hij van waarde kan zijn voor ons als we promoveren. Als hij niet tegen Chelsea wil spelen, zullen we hem in die wedstrijden niet opstellen.”