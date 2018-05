Borussia Dortmund kondigt komst ‘man van 24 miljoen’ vrijdag aan

Borussia Dortmund gaat zich versterken met Thomas Delaney. WELT meldt dat de clubs een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 24 miljoen euro, een vergoeding die met drie miljoen kan oplopen als die Borussen zich plaatsen voor de Champions League.

Voor Werder Bremen wordt de overstap van Delaney de op één na duurste uitgaande transfer aller tijden. Diego vertrok in 2009 voor 27 miljoen euro naar Juventus en met dat bedrag is de Braziliaan nog altijd de recordhouder wat verkochte spelers betreft bij die Grünen. Mesut Özil ruilde Werder in 2010 voor achttien miljoen in voor Real Madrid.

Dortmund is van plan om de komst van de 26-jarige Delaney vrijdag bekend te maken. De 25-voudig international van Denemarken, vier doelpunten, werd opgeleid bij FC Kopenhagen en na 246 wedstrijden in het eerste elftal te hebben gespeeld, maakte hij in de winter van 2017 de overstap naar Werder.

De linkspoot, die ook over een paspoort van de Verenigde Staten beschikt, kwam in Bremen tot zeven doelpunten en evenzoveel assists in 49 officiële wedstrijden. Naast Delaney, die ook in beeld was bij Schalke 04, prijkt ook de naam van Ajax-verdediger Matthijs de Ligt hoog op de verlanglijst van Dortmund. Of zijn komst realistisch is, moet nog blijken.