RB Leipzig betaalt zestien miljoen euro en troeft concurrentie af

RB Leipzig heeft zich versterkt met Nordi Mukiele. De twintigjarige rechtsback had bij Montpellier nog een contract tot de zomer van 2022, maar heeft zich nu tot medio 2023 verbonden aan de nummer zes van het huidige seizoen in de Bundesliga.

Mukiele werd ook in verband gebracht met AS Roma, Benfica, Chelsea, Manchester City en Olympique Marseille, maar gaat dus aan de slag bij die Roten Bullen. Met de transfer is volgens boulevardkrant BILD een bedrag van zestien miljoen euro gemoeid gegaan.

“Ik ben erg blij dat mijn overgang rond is. De ambities en de manier van spelen van deze club zijn perfect voor mij. Ik ben ervan overtuigd dat ik mij hier goed kan ontwikkelen en deel kan uitmaken van het succesverhaal van deze dynamische en aantrekkelijke club”, aldus Mukiele.

RB Leipzig volgde Mukiele al meer dan een jaar, aldus sportief directeur Ralf Rangnick: “We zijn blij dat we hem ondanks aanzienlijke concurrentie hebben weten vast te leggen. Hij past perfect bij ons spel en zijn persoonlijkheid past in ons profiel. We zijn er zeker van dat Nordi de volgende stappen in zijn ontwikkeling bij ons kan zetten.”