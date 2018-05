‘Bas Dost is nadrukkelijk in beeld bij befaamde Italiaanse club’

Bas Dost zou er over aan het nadenken zijn om Sporting Portugal deze zomer te verlaten. De spits, zijn ploeggenoten en de technische staf werden enkele weken geleden aangevallen door circa vijftig supporters, waarbij de Nederlander gewond raakte aan zijn hoofd. AC Milan zou mogelijk de volgende bestemming voor Dost kunnen zijn.

A Bola meldt dat de club van Gennaro Gattuso overweegt om zich te versterken met de aanvaller. Dost zou er mogelijk aan denken om zijn tot medio 2020 lopende contract te laten verscheuren na het gewelddadige incident met de supporters, waardoor Milan zou kunnen toeslaan. Het lijkt echter aannemelijk dat de achttienvoudig Oranje-international aangaande zijn verbintenis geen actie gaat ondernemen.

Desalniettemin zou Milan nog steeds bereid zijn Dost over te nemen voor een bepaald geldbedrag. De aanvaller, in het verleden actief voor VfL Wolfsburg, sc Heerenveen, Heracles Almelo en FC Emmen, zou nadrukkelijk op de radar staan van de Italiaanse club. Dost werd eerder in verband gebracht met Club América en enkele clubs uit de Premier League.