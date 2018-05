‘Brands denkt aan Oranje-international als eerste aanwinst bij Everton’

Patrick van Aanholt werd in de tijd dat Sam Allardyce nog de scepter zwaaide bij Everton al in verband gebracht met een transfer naar Goodison Park en het ontslag van Big Sam lijkt hier geen verandering in te hebben gebracht. De Daily Mail bericht woensdag namelijk dat de Oranje-international nog altijd in beeld is bij the Toffees.

Everton is op zoek naar een opvolger van Leighton Baines en heeft al een aantal kandidaten weg moeten strepen. Danny Rose van Tottenham Hotspur lijkt onhaalbaar, terwijl Luke Shaw waarschijnlijk bij Manchester United blijft. De 27-jarige Van Aanholt wordt door de club uit Liverpool gezien als een goed alternatief en aantredend director of football Marcel Brands zou ook gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van de linksback van Crystal Palace.

De Engelse tabloid bericht verder dat Van Aanholt in januari nog in beeld was bij Manchester City, dat toen net te horen had gekregen dat Benjamin Mendy lang uitgeschakeld zou zijn. The Citizens besloten echter om het seizoen af te maken met de middenvelders Fabian Delph en Oleksandr Zinchenko op de linksbackpositie, waardoor Van Aanholt gewoon in Londen bleef.