Ajax en Feyenoord azen op ‘Braziliaan’ uit Zwitserse Hoogvlakte

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Marvin Spielmann, een 22-jarige linksbuiten van het Zwiterse FC Thun.

Door Demen Bülbül

FC Thun noteerde afgelopen seizoen in de hoogste Zwitserse voetbalafdeling zijn laagste eindklassering sinds de degradatie van de club in 2008 naar de Challenge League. De roodhemden, in het seizoen 2005/06 nog tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League, eindigden in een competitie met tien teams als zevende en behaalden ook in het bekertoernooi geen noemenswaardig succes. De positie van trainer Marc Schneider (37) staat echter niet ter discussie. Hij is al jaren aan de vereniging verbonden en werd vorig jaar plots door de clubleiding naar voren geschoven als nieuwe eindverantwoordelijke van het vlaggenschip. Schneider behoedde FC Thun uiteindelijk voor degradatie en droeg en passant ook nog eens bij aan de ontwikkeling van één van de grootste talenten uit het Alpenland.

Enkele maanden voordat Schneider het stokje overnam van Jeff Saibene, had FC Thun zich immers reeds verzekerd van de diensten van Marvin Spielmann. De club profiteerde in februari 2017 optimaal van de financiële wanorde bij tweededivisionist FC Wil en kon de Zwitsers jeugdinternational zodoende transfervrij inlijven. Nadat Spielmann niet tot scoren was gekomen in de elf wedstrijden die hij in de tweede seizoenshelft speelde, voornamelijk als invaller, kwam hij de afgelopen voetbaljaargang volledig los: in 34 competitieduels wist hij 13 doelpunten te maken. Daarmee prijkte hij als linksbuiten hoog op de Zwitserse topscorerslijst: alleen Albian Ajeti van FC Basel en Guillaume Hoarau van kampioen Young Boys lieten het net met respectievelijk zeventien en vijftien treffers vaker bollen.

De pijlsnelle rechtspoot geniet onder Schneider een vrije rol op de linkerflank en draait menig tegenstander dol. "Hij heeft iets Braziliaans", zei zijn voormalige trainer Livio Bordoli tegen de Neue Zürcher Zeitung over het kind van een Zwitserse vader en een Congolese moeder. Spielmann voetbalt inderdaad met een branie die men in de Zwitserse Hoogvlakte niet gewend is. Hij is fysiek ijzersterk, beschikt over diepgang en is daarnaast bijzonder doelgericht. Tegelijkertijd is hij een individualist. In de 49 wedstrijden die hij sinds zijn komst van FC Wil speelde voor FC Thun, leverde hij slechts 4 assists af. Spielmann leeft van doelpunten, zo liet hij in september vorig jaar doorschemeren in gesprek met de Aargauer Zeitung. "Vroeger was ik tevreden met één doelpunt; vandaag de dag wil ik er een tweede bij maken. En vervolgens een derde. Steeds meer, steeds beter."

Toch rijzen er in Zwitserland ook twijfels over Spielmann, die het predicaat heeft een broodvoetballer te zijn. Reden daarvoor is zijn overstap van FC Aarau naar FC Wil, in januari 2016. Nadat FC Wil een jaar eerder was overgenomen door een Turkse investeringsmaatschappij, de MNG GROUP, groeide de bomen tot in de hemel bij die club. FC Wil betaalde liefst 750.000 euro, een recordbedrag voor de club, om Spielmann los te weken bij competitiegenoot FC Aarau en was daarnaast ook nog eens bereid de aanvaller op maandbasis ruim 20.000 euro uit te keren. Met sportieve ambities had die transfer weinig te maken, zo oordeelde onder meer de Aargauer Zeitung. Nadat de MNG Group in 2017 zijn handen van de club had afgetrokken, kreeg Spielmann te horen dat zijn contract ontbonden zou worden als hij geen genoegen zou nemen met een loonsverlaging van 75%. Enkele weken later was hij vertrokken.

In de Stockhorn Arena krijgt Spielmann een nieuwe kans. FC Thun werkt met de jongste selectie uit de Zwitserse Super League (gemiddelde leeftijd van 24,3 jaar) en aast vooral op buitenkansjes. "Talentvolle voetballers die het ergens anders niet gemaakt hebben vanwege uiteenlopende redenen, zijn hier op de juiste plek. Veel spelers zien in dat FC Thun geen eindstation is. Dit is pas het startpunt in hun carrière", aldus Schneider. "Marvin heeft met zijn komst naar FC Thun definitief afstand genomen van het verhaal dat hij een broodvoetballer zou zijn. Hij heeft in zijn eerste maanden bij de club zeer veel geleerd. Marvin schiet goed op met jongens als Dennis Hediger, Nicolas Bürgy en Sandro Lauper; zij zijn op het gebied van professionaliteit en mentaliteit een perfect voorbeeld voor hem."

Met Spielmann lijkt FC Thun een groeibriljant in huis te hebben. Het doorgaans goed ingevoerde Blick wist in mei te melden dat het toptalent inmiddels op de radar is verschenen bij zowel Ajax als Feyenoord, terwijl nationaal Young Boys en in Italië Sampdoria zijn verrichtingen nauwlettend volgen. Het contract van Spielmann loopt nog door tot halverwege 2020 met een optie voor nog een jaar, maar bij FC Thun is men zich bewust van de opleidingstaak van de club binnen het Zwitserse voetbal. De tijden dat het incidenteel nog weleens meedeed om de bovenste plaatsen, zijn voorbij. "Het zal in Thun altijd zo zijn, dat de kans bestaat dat een speler aan het einde van het seizoen vertrekt", liet Schneider vorig jaar al weten bij zijn aanstelling.

Naam: Marvin Spielmann

Geboortedatum: 23 februari 1996

Club: FC Thun

Positie: linksbuiten

Sterke punten: snelheid, techniek, doelgerichtheid