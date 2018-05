PSV bindt wederom jeugdinternational: ‘Ik heb dit zelf verdiend’

Amar Catic heeft zijn eerste profcontract bij PSV getekend, zo melden de Eindhovenaren woensdagmiddag via de officiële kanalen. In navolging van Robin Schoonbrood zette de negentienjarige vleugelaanvaller zijn handtekening onder een contract. PSV bindt Catic tot de zomer van 2020 met een optie voor een extra seizoen.

PSV meldt op de clubsite dat Catic het contract afgelopen jaar heeft afgedwongen door zijn goede spel bij de Onder-19. De jeugdinternational van Bosnië en Herzegovina was met doelpunten en assists belangrijk voor het team van Mark van Bommel. “Ik heb dit zelf verdiend en dat maakt het nog mooier”, aldus Catic. “Iedereen die er vandaag bij is (familie, red.), heeft mij gesteund en geholpen om hier te kunnen staan.”

Komend jaar sluit de aanvaller aan bij Jong PSV, waar hij een volgende stap wil maken. Bij het uitreiken van zijn eerste shirt vertelde technisch manager Marcel Brands dat hij had genoten van Catic het afgelopen seizoen. “Dat zijn mooie woorden”, zegt Catic. “Ik moest echt op gang komen, begin dit jaar. Ik heb ook wat blessures gehad, maar heb uiteindelijk het vertrouwen van de trainer gekregen en dat heeft me goed gedaan. Ik had dat nodig.”