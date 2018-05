‘Iedereen doet alsof Mourinho en ik een groot probleem hebben’

Manchester United verloor de finale van de FA Cup anderhalve week geleden van Chelsea en Romelu Lukaku moest een groot deel van die wedstrijd vanaf de bank bekijken. Volgens José Mourinho had de van een blessure teruggekeerde spits zelf om een reserveplek gevraagd, maar de Belg zelf legt nu uit dat het net iets anders zat.

“Natuurlijk had ik willen starten, maar op de training ging het helemaal niet goed. Het was een lastige situatie en de trainer en ik hebben er natuurlijk over gesproken, hij is degene die uiteindelijk de beslissing heeft genomen. Maar we hebben na de wedstrijd nog een keer met elkaar gesproken en we waren allebei teleurgesteld over het resultaat”, vertelt hij aan Sky Sports.

“Ik zei tegen hem: ‘Ik heb zin in volgend seizoen’, om te zien wat voor team hij neer gaat zetten om het hopelijk op te kunnen nemen tegen Manchester City. Iedereen doet alsof de manager en ik een groot probleem hebben of zoiets, maar zo zit het helemaal niet, onze relatie is perfect. We hebben een gesprek gehad na de wedstrijd en alles is nu duidelijk.”

Lukaku bereidt zich momenteel met de Belgische nationale ploeg voor op het WK en hoopt het in Rusland ver te schoppen: “Een paar jaar geleden zei ik, voordat we naar Brazilië (WK 2014, red.) en Frankrijk (EK 2016, red.) gingen, altijd dat ik de finale wilde bereiken en het toernooi wilde winnen, aangezien wij een van de meest getalenteerde teams hebben. Maar ik heb geleerd dat je dat soort dingen beter niet kunt zeggen. Je moet je talent en ambitie op het veld tonen. Wij willen deze drie weken gebruiken om ons voor te bereiden en te zorgen dat we zoveel mogelijk wedstrijden gaan winnen. Dan kun je veel mooie resultaten neerzetten.”