Manchester City troeft Chelsea af en haalt Nederlands talent binnen

Jayden Braaf vervolgt zijn nog prille loopbaan bij Manchester City, zo weet Voetbalzone. De vijftienjarige aanvaller, die in augustus zestien wordt, tekent een driejarig contract bij de Engelse grootmacht. Braaf kwam afgelopen seizoen uit voor PSV, maar aan de samenwerking met de Eindhovenaren kwam in onderling overleg een einde.

PSV houdt wel een opleidingsvergoeding over aan Braaf, die sinds 2014 in Eindhoven speelde. De jonge aanvaller speelde de voorbije jaren in de Onder-13, Onder-14, Onder-15 en Onder-16 van PSV. In Eindhoven groeide Braaf uit tot jeugdinternational van Oranje Onder-16. PSV haalde Braaf vier jaar geleden weg bij het AFC, terwijl ook AZ en FC Volendam ook interesse toonden. De spits was bij de Amsterdamse amateurclub terechtgekomen nadat hij weggestuurd werd bij Ajax.

Braaf speelde drie jaar voor de Amsterdammers, die hem in de zomer van 2017 graag terug wilden halen. Hij bleef, mede door verwarring over de gemaakte afspraken, PSV trouw. Ajax behoorde nu ook weer tot de geïnteresseerde clubs, samen met onder meer Manchester United, Bayern München, Chelsea en West Ham United. Manchester City heeft echter aan het langste eind getrokken en haalt Braaf nu naar Engeland.

Het leek er lange tijd op dat Chelsea aan de haal zou gaan met Braaf. De aanvaller heeft zich echter bedacht en voor Manchester City gekozen. “Voor Jayden is dit natuurlijk een fantastische stap, naar het beloofde voetballand. De academie van Manchester City staat hoog aangeschreven en biedt hem een uitgelezen kans om zich verder te ontwikkelen als voetballer”, laat oom en woordvoerder Stefano van Delden weten in gesprek met Voetbalzone.