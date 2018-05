Man City legt miljoenenbod op tafel: ‘We wachten op een antwoord’

Manchester City is nog altijd in onderhandeling met Napoli over een transfer van Jorginho. De middenvelder wordt al maanden in verband gebracht met de stap naar the Citizens en zaakwaarnemer Joao Santos bevestigt dat de bal nu volledig bij Napoli ligt: "Ik weet dat Manchester City een bod heeft neergelegd", zegt Santos in gesprek met Tuttomercatoweb.

Naar verluidt kan de Italiaans international City maximaal vijftig miljoen euro kosten. "We wachten op een antwoord van Napoli. Ik geloof niet dat ze al aanbiedingen hebben geweigerd. Als Napoli een akkoord bereikt met City, gaan we alles beoordelen. Maar natuurlijk, City is zeer welkom, een kans die je niet kan weigeren. De trainer (Josep Guardiola, red.) is een van de besten van Europa."

Eerder liet de zaakwaarnemer weten dat Napoli bepaalt of een transfer aanstaande is: "Op het moment ligt Jorginho nog onder contract, maar als Napoli een akkoord bereikt met City, gaat hij naar Manchester. Een akkoord bereiken met de Engelsen zal geen probleem zijn." Jorginho, die sinds 2014 voor i Partenopei uitkomt, ligt nog twee jaar vast in Italië.