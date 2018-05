Verhaal over transfer van 60 miljoen naar Madrid leidt niet af: ‘Blijf ik bij’

Rodrigo leverde met zestien doelpunten en zeven assists een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke vierde plaats van Valencia in LaLiga, maar de kans is aanwezig dat de geboren Braziliaan volgend seizoen het Champions League-avontuur met los Che niet mee gaat maken. Atlético Madrid zou de aanvaller, die met Spanje naar het WK gaat, namelijk graag aan de selectie toe willen voegen.

Diego Simeone wil zelfs als Antoine Griezmann niet vertrekt een nieuwe aanvaller voor zijn elftal en volgens AS is Rodrigo het belangrijkste doelwit. Valencia zou zestig miljoen euro willen zien voor de spits, die ook op andere posities in de aanval uit de voeten kan, maar Atlético hoopt dit bedrag omlaag te kunnen krijgen door Kévin Gameiro in de deal te betrekken. Rodrigo zelf wil zich echter niet laten afleiden door de geruchten: “Nee, we zijn hier erg gefocust. We hebben er hard voor moeten werken om het tot de definitieve selectie te schoppen.”

“Niets kan onze focus afhalen van datgene dat het belangrijkst, en de droom van iedereen, is: om te genieten van het toernooi en iets speciaals neer te zetten. Het is mijn plan om door te gaan bij Valencia. We hebben een geweldig seizoen gehad en volgend seizoen zal de Champions League voor een enorme uitdaging zorgen. Ik voel me belangrijk en ben hier gelukkig, dit zeg ik al maanden en daar blijf ik bij.”

Rodrigo staat bij Spanje samen met Diego Costa, met wie hij eventueel ook bij Atlético zou kunnen spelen, op het veld: “Hij is een speler met een imposant karakter en hij was een sleutelfiguur voor Atlético in de Europa League, net als dat hij bij de nationale ploeg zal zijn. Zijn speelstijl lijkt wel wat op die van Simone Zaza (Rodrigo’s ploeggenoot bij Valencia, red.). We spelen hier wel 4-3-3 en het is moeilijk voor te stellen dat we op hetzelfde moment met twee spitsen zullen spelen.”