Guardiola ontkent transfer van 80 miljoen: ‘Nee, City gaat hem niet halen’

Josep Guardiola is woensdag in Barcelona om aanwezig te zijn bij een evenement van de Johan Cruijff Foundation. De manager van Manchester City spreekt tegenover verschillende Spaanse media over diverse onderwerpen, zoals de dominantie van Real Madrid in Europees verband en de geruchten dat de Engelse topclub zou azen op Isco.

Onder meer Mundo Deportivo stelde dat Guardiola zeer gecharmeerd was van de middenvelder van de Koninklijke en een bod van tachtig miljoen euro exclusief bonussen aan het voorbereiden is. Guardiola verwijst in gesprek met onder andere AS dat gerucht naar het rijk der fabelen. "Nee, City gaat hem niet halen", aldus het bondige antwoord van de Spanjaard, die het spel van Real prijst.

"Mijn complimenten aan Madrid. Als een team drie finales op rij wint en vier keer de beker wint in vijf jaar… Een spectaculair team. De Champions League is een zware competitie. Om daaraan deel te nemen, hangt van vele factoren af. Ik kan alleen maar mijn hoed ervoor af doen." Guardiola is ook lovend over succescoach Zinédine Zidane.

"Wat kan ik er nog aan toevoegen? Hij heeft het extreem goed gedaan. Wat maakt het uit of ze het verdienen of niet? Ze hebben de Champions League gewonnen, feliciteer ze, want het is erg moeilijk om dat te doen", vervolgt Guardiola, die zijn liefde voor Barcelona niet onder stoelen of banken steekt: "Barcelona is nog steeds het beste team ter wereld, Champions League of geen Champions League."