‘Authentieke’ Van Gaal baalt: ‘Ik ben teleurgesteld in bepaalde mensen’

Louis van Gaal was twee jaar werkzaam op Old Trafford en wist in 2016 de FA Cup te winnen met Manchester United. Gedurende zijn periode bij de topclub kreeg de manager niet altijd de volledige steun van de leiding van United, zo laat de Nederlander weten tegenover History Channel. Van Gaal lijkt zijn pijlen vooral te richten op vicevoorzitter Ed Woodward.

"Ik heb vaak, heel vaak gevraagd om spelers van de hoogste kwaliteit. Maar ik kreeg niet de spelers die ik wilde. Ik ben teleurgesteld in bepaalde mensen bij United. En ze weten dat ik teleurgesteld ben. Ik ben een emotionele vent, ik zeg te veel in interviews. Ik ben altijd authentiek. Je ziet wat je ziet bij mij", aldus Van Gaal, die bij United graag jongeren kansen bood.

"Marcus Rashford is een groot talent. Wanneer er talenten zijn in 'jouw' tijd, ben je een blije manager. In mijn eerste jaar bij United had ik andere talenten onder mijn hoede, van een lager niveau. Alleen Jesse Lingard en Rashford kwamen door het tweede jaar. Ze werden volwassener", vertelt Van Gaal, die stelt altijd oog te hebben voor jonge spelers.

"Ik wil geen sterren van boven de dertig jaar in mijn groep, je maakt ruimte voor jonge jongens", zo luidt de filosofie van de voormalig trainer van onder meer Ajax, AZ, Barcelona en Bayern München. "Overal waar ik heb gewerkt, gaf ik drie of vier talenten, afhankelijk van de kwaliteit van de jeugdopleiding, de kans om zich te ontwikkelen in het het eerste elftal."