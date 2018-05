PSV komt met contractnieuws: ‘Ik heb veel meegemaakt dit jaar’

PSV heeft het contract van Robin Schoonbrood verlengd, zo maakt de regerend landskampioen woensdag bekend. Vlak na zijn negentiende verjaardag heeft de middenvelder zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot 2019 aan PSV verbindt. "Volgend jaar wil ik knallen bij Jong PSV", laat Schoonbrood weten op de clubsite van de Eindhovenaren.

Schoonbrood speelt sinds het seizoen 2007/08 in de jeugdopleiding van PSV. De jeugdinternational doorliep sindsdien vrijwel alle hogere elftallen op De Herdgang en maakte afgelopen jaar onderdeel uit van PSV Onder-19, dat onder leiding van trainer Mark van Bommel kampioen werd. "Na een moeilijk jaar heeft hij me vanaf het begin van dit seizoen vertrouwen gegeven."

"Ik heb veel geleerd en meegemaakt dit jaar", vervolgt de jonge aanvallende middenvelder. "Maar ik kijk alleen nog maar vooruit." Bij het ondertekenen van het contract, waarin tevens een optie voor een extra seizoen is opgenomen, was zijn familie aanwezig. "Als je je contract mag verlengen bij de club waar je al zolang speelt, is dat fantastisch."