Bolt werkt trainingsstage af in Noorwegen: ‘Misschien ziet een club iets in mij’

Usain Bolt traint de komende dagen mee met Strømsgodset IF, zo maakt de Noorse club via officiële kanalen bekend. De achtvoudig Olympisch kampioen heeft al een aantal keer laten doorschemeren dat hij een voetbalcarrière ambieert. De 31-jarige Bolt, die eerder een trainingsstage afwerkte bij Borussia Dortmund, traint zeven dagen bij Strømsgodset.

“Ik wil beter worden en zo hard mogelijk werken. Misschien ziet een club iets in mij en geeft me een kans”, laat Bolt weten op de website van Strømsgodset. De trainingsstage komt niet helemaal uit de lucht vallen, want de Noorse club wordt gesponsord door Puma. Het Duitse sportmerk is tevens verbonden aan Bolt, waardoor de stage tot stand werd gebracht. Het is dus onduidelijk hoe serieus de proefperiode van de oud-sprinter in Noorwegen precies is.

“We vinden het heel leuk dat Bolt ervoor gekozen heeft om bij Strømsgodset te komen trainen. Hij is een kampioen, een van de grootste atleten aller tijden. We kunnen veel van hem leren en met zijn energieke verschijning is hij waarschijnlijk een grote inspiratiebron voor onze spelers en trainers”, zegt Jostein Flo, sportief directeur van de Noorse club. Hij benadrukt dat de stage van Bolt niet alleen een PR-stunt is.

“We willen hem de kans geven om een proefwedstrijd te spelen. Hij is een goede speler, anders was hij hier niet geweest”, vervolgt Flo. “We zeiden laatst tegen de spelersgroep dat er een speler kwam meetrainen en dat hij verrekte snel was. De deur ging toen open en Bolt kwam binnenlopen. Het was een schok voor de groep.”