‘Kramer krijgt gewenst buitenlands avontuur dankzij Rutten’

Michiel Kramer vervolgt zijn loopbaan bij het Maccabi Haifa van Fred Rutten en Mohammed Allach, zo weet Voetbal International te melden. De 29-jarige spits reist binnen afzienbare tijd naar Israël en gaat daar, mits hij de medische keuring doorstaat, een driejarig contract ondertekenen.

Sinds zijn voortijdige vertrek bij Sparta Rotterdam in april zat Kramer zonder club. De spits kreeg een schorsing van zeven wedstrijden nadat hij Alexander Büttner in het duel met Vitesse (7-0) in het gezicht had geschopt. De Rotterdammers besloten daarop voor het einde van het seizoen al een punt te zetten achter de samenwerking met Kramer.

Diverse clubs toonden de afgelopen tijd interesse in Kramer, maar Rutten wist de spits te overtuigen om naar Maccabi Haifa te verkassen. De oefenmeester behoedde de Israëlische club afgelopen seizoen voor degradatie. Het dienstverband in Israël wordt het eerste buitenlandse avontuur voor Kramer, die eerder voor NAC Breda, FC Volendam, ADO Den Haag en Feyenoord speelde.