FC Utrecht pikt voormalig PSV-talent op in België: ‘Een speler met lef’

Yassin Nasser is speler van FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder heeft woensdagmiddag zijn krabbel gezet onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een jaar. Nasser, een aanvallende middenvelder die ook voorin uit de voeten kan, komt over van het Belgische Lierse SK.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is tevreden met de komst van het talent, dat eerder jaren deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV: “Yassin is een snelle, creatieve en intelligente speler die op meerdere posities goed uit de voeten kan. Een speler die het lef en de kwaliteiten heeft om zijn tegenstander op te zoeken om het één-tegen-één-duel aan te gaan. We zijn erg blij met de komst van Yassin.”

Ook manager academie Jelle Goes denkt dat FC Utrecht een goede slag heeft geslagen met het aantrekken van Nasser: “Al zijn hele jeugdopleiding is Yassin actief op de hoogste niveau van Nederland en België. We willen samen met Yassin bij FC Utrecht de volgende stappen zetten in zijn ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij van grote toegevoegde waarde is voor O19.”