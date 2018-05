‘Spaanse fiscus wijst voorstel Ronaldo af en eist 28 miljoen’

De Spaanse fiscus is volgens AS niet akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van Cristiano Ronaldo. De sterspeler van Real Madrid werd vorig jaar door de belastingdienst van het land waar hij speelt beschuldigd van het ontduiken van het betalen van belastingen over portretrechten, waarbij het zou gaan om een bedrag van ruim veertien miljoen euro.

Ronaldo deed daarop aan de fiscus het voorstel om dat bedrag terug te betalen en een schuldbekentenis te ondertekenen, in ruil voor een verkorte gevangenisstraf van twee jaar. Aangezien de Portugees geen eerdere veroordelingen op zijn strafblad heeft staan, zou dat onder de Spaanse wet betekenen dat hij niet daadwerkelijk de gevangenis in moet, aangezien gevangenisstraffen van twee jaar of minder worden omgezet in een voorwaardelijke sanctie.

AS meldt nu echter dat de Spaanse belastingdienst hier geen genoegen mee neemt en maar liefst 28 miljoen euro wil zien. Dat bedrag zou dan zijn opgebouwd uit het oorspronkelijke bedrag dat Ronaldo de fiscus is verschuldigd, plus rente, boetes en bijbehorende kosten. De 33-jarige aanvaller kan ervoor kiezen dat bedrag voor 15 juni over te maken, of terecht te staan als hij terug is gekeerd van het WK.

De strafzaak die hem boven het hoofd hangt is volgens de Spaanse sportkrant een van de redenen dat Ronaldo afgelopen weekend na de winst van de Champions League leek te hinten naar een vertrek bij Real Madrid, aangezien hij zich niet genoeg gesteund zou voelen door de Koninklijke. De club is naar verluidt bereid om Ronaldo morele steun te bieden, maar is niet van plan om zelf financiële bijstand te verlenen. De openbaar aanklager zou overigens een celstraf van acht jaar kunnen eisen tegen de aanvaller: Xabi Alonso kreeg onlangs eenzelfde eis te horen na het vermeend ontduiken van een veel kleiner bedrag.