‘Op deze leeftijd moet het wel leuk zijn en dat was het bij Ajax niet’

FC Groningen stelde onlangs Danny Buijs officieel aan als coach voor aankomend seizoen en de in het profvoetbal nog onervaren oefenmeester zal worden bijgestaan door de gelouterde Hennie Spijkerman. De 67-jarige trainer werkte in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog als rechterhand van Marcel Keizer bij Ajax, maar werd samen met een groot deel van de staf vlak voor de winterstop ontslagen.

Die samenloop van omstandigheden heeft bij Spijkerman een nare smaak achtergelaten en hij hoopt bij FC Groningen weer het plezier te hervinden: “Ik ben op een leeftijd aangekomen dat het wel leuk moet zijn als je nog iets gaat doen en de laatste periode bij Ajax was dat niet”, blikt hij terug in gesprek met Voetbal International.

Spijkerman kwam eind vorig jaar al in beeld bij FC Groningen en ging daarna eerst om de tafel met, de voor hem onbekende, Buijs: “Kort voor Kerst kreeg ik een berichtje van technisch manager Ron Jans waarin hij me vroeg of ik de ervaren trainer naast Buijs wilde worden. Ik kende Danny niet en ben natuurlijk eerst een gesprek met hem aangegaan”, sluit hij af.