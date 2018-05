EK-winnares Van Es verhuist na ‘anti-Ajax’-uitspraak toch naar Amsterdam

Kika van Es is volgend seizoen speler van Ajax, zo laten de Amsterdammers weten via de officiële kanalen. De verdedigster, die vorig jaar met de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werd, komt over van FC Twente en heeft bij haar nieuwe club een eenjarig contract getekend. Van Es is na Ellen Jansen de tweede speelster van de Tukkers die deze zomer overstapt naar Ajax.

De transfer van Van Es, die een jaar voor FC Twente speelde en daarvoor actief was bij PSV en Achilles'29, komt als een kleine verrassing, aangezien zij vorig jaar in een interview met de NOS aangaf weinig warme gevoelens te koesteren voor de Amsterdamse club: “Ik ben echt wel anti-Ajax. Amsterdam is sowieso niks voor mij, ik voel me er niet veilig”, liet zij toen optekenen.

De verdedigster heeft nu echter anders besloten en laat op de website van haar nieuwe werkgever uit te kijken naar het avontuur: “Ik ben heel erg blij en trots dat ik onderdeel mag zijn van dit ervaren team. Ik ben hier gekomen om mezelf te ontwikkelen. Daarbij vind ik het belangrijk om met meiden samen te spelen die weten hoe hoog de lat ligt. Ik hoop hier een hoop plezier te beleven en ga mijn uiterste best doen om prijzen te pakken.”