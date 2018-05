‘Mensen zijn gaan denken dat Feyenoord bezig is met een megalomaan project’

Als het aan Jan de Jong ligt, betrekt Feyenoord nog altijd binnen een aantal jaar een nieuw stadion. De algemeen directeur van de Rotterdammers stelt in gesprek met Voetbal International dat de club anders stil zal blijven staan in zijn ontwikkeling. De Jong is tevens van mening dat er een verkeerd beeld is ontstaan van het nieuwe stadion.

“Mensen zijn gaan denken dat Feyenoord bezig is met een megalomaan project. Naar mijn bescheiden mening heeft dat met de naamgeving te maken”, zegt De Jong over Feyenoord City, zoals het project heet. De directeur van Feyenoord benadrukt dat de bouwkosten van het nieuwe stadion circa 260 miljoen euro zullen bedragen. De haalbaarheid van het nieuwe onderkomen wordt momenteel nog onderzocht door Feyenoord.

“Ik heb dezelfde warme gevoelens bij dit stadion als ieder ander. Een voetbaltempel. Maar wel een voetbaltempel van 81 jaar oud”, vervolgt hij. De Jong wijst naar de sportieve toekomst van Feyenoord. “Meer clubs hebben afscheid genomen van iconische stadions om mee te gaan in de vaart der volkeren. Atlético Madrid had een fantastisch stadion, maar heeft dat nu ook. Arsenal en Tottenham Hotspur zijn eveneens door dat proces gegaan.”

Volgens De Jong is een ‘kapitaalinjectie van externe partijen’ een andere optie om het gat met Ajax en PSV te dichten, maar hij stelt dat dit niet bij Feyenoord past. Hij ziet wel wat in het model van Bayern München. “Daar zijn een paar grote partijen – Allianz, Adidas, Audi – die als aandeelhouder en sponsor een langdurig commitment afgeven. Met die injectie kon Bayern eigenaar van het stadion worden en een prachtig jeugdcomplex bouwen. Zo kan het wedijveren met topclubs uit Engeland en Spanje.”