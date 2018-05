Brands: ‘Hij lacht alle criticasters uit, hij heeft veel kritiek gekregen’

Joshua Brenet kreeg de afgelopen seizoenen regelmatig met kritiek te maken, maar slaagde er onder Phillip Cocu om zich op te werken tot basisspeler en maakte vorige week de overstap naar het Duitse TSG 1899 Hoffenheim. Het verbaast vertrekkend technisch manager Marcel Brands niet dat de Champions League-deelnemer bereid was om een bedrag dat rond de vijf miljoen euro ligt op tafel te leggen voor de back.

“Joshua lacht alle criticasters uit. Hij heeft veel kritiek gekregen in de buitenwereld, maar niet bij ons in de binnenwereld. Hoffenheim heeft heel goed gezien dat Joshua aan beide kanten kan spelen en dat maakt hem heel interessant”, vertelt de nieuwe director of football van Everton in gesprek met Voetbal International.

Brands gaat per 1 juni aan de slag bij the Toffees en hoopt Angeliño en Denzel Dumfries nog voor die tijd te kunnen verwelkomen. Laatstgenoemde moet de opvolger van Santiago Arias worden, van wie de scheidend sportbestuurder verwacht dat hij inmiddels onhoudbaar is geworden voor PSV: “Santiago is een speler van wie ik verwacht dat hij zeker gaat. Ik vind hem een van de beste spelers van de Eredivisie. Het is ongelooflijk dat hij nog niet is opgehaald, hij heeft alles wat een moderne back moet hebben.”

Arias is niet de enige verdediger van de Eindhovenaren die lijkt te vertrekken, aangezien Jordy de Wijs ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt aan heeft gegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging: “Er is buitenlandse interesse in hem en hij zoekt naar zekerheid van spelen. Jordy wil het liefst naar de Championship en van daaruit doorgroeien”, sluit Brands af.