‘Liverpool probeert tevergeefs te onderhandelen over Cillessen’

Liverpool heeft tevergeefs een poging ondernomen om Jasper Cillessen los te weken bij Barcelona, zo weet Mundo Deportivo te melden. The Reds hoopten dat er met de Catalanen te onderhandelen viel over de Nederlandse sluitpost, maar Barça heeft laten weten dat hij alleen mag vertrekken als er aan zijn afkoopclausule wordt voldaan.

Er staat op dit moment een gelimiteerde afkoopsom van zestig miljoen euro in het contract van Cillessen bij Barcelona. De Catalanen zijn geenszins van plan om de tweede doelman te laten vertrekken, zo liet de sluitpost eerder deze week al weten. “Ik heb twee jaar geleden ook met mijn volle verstand bij Barcelona getekend. Ik heb nu eenmaal een contract daar. En ik heb begrepen dat ze me daar nog niet kwijt willen. Dan houdt het op.”

Cillessen stelt dat hij wel meer aan spelen zou willen toekomen. Hij is op dit moment tweede doelman achter Marc-André Ter Stegen, die in principe alle wedstrijden in de competitie en de Champions League keept. Cillessen staat in de Copa del Rey onder de lat en maakte afgelopen seizoen indruk in dat toernooi, waardoor er de nodige interesse is. Liverpool zou de sluitpost dus graag oppikken, maar het lijkt niet aannemelijk dat the Reds zestig miljoen zullen neertellen.

Voor de Champions League-finale was Liverpool al op zoek naar een nieuwe doelman, maar het dramatische optreden van Loris Karius in de wedstrijd tegen Real Madrid (3-1) heeft de urgentie van de komst van een sluitpost alleen maar onderstreept. Ook Alisson Becker werd afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan Liverpool, maar zijn club AS Roma zou van plan zijn om een prijskaartje van negentig miljoen aan de Braziliaan te hangen.