‘We spraken met Keizer, Faber en Stuivenberg, daarna schakelden we’

Excelsior maakte woensdagochtend bekend dat Adrie Poldervaart de nieuwe trainer van de Kralingers wordt, waardoor er na een aantal maanden een einde komt aan de zoektocht naar de opvolger van Mitchell van der Gaag. Algemeen directeur Ferry de Haan laat bij de presentatie van Poldervaart, die al 25 jaar als fysiotherapeut voor Excelsior werkt, weten dat hij niet de eerste keus was.

“We wilden eerst een trainer met Eredivisie-ervaring. We hebben met Marcel Keizer, Ernest Faber en Albert Stuivenberg gesproken, maar die zijn het om uiteenlopende redenen niet geworden”, wordt hij geciteerd door RTV Rijnmond. Er bleven twee opties over voor de Rotterdammers: “Daarna hebben we doorgeschakeld. We hadden twee kandidaten: Damien Hertog en Adrie Poldervaart. De keuze is uiteindelijk op Poldervaart gevallen.”

Poldervaart werkte in de afgelopen jaren niet enkel als fysiotherapeut, aangezien hij ook trainer was van BVV Barendrecht. Voorzitter Martin Seltenrijch heeft in drie seizoenen een goede indruk gekregen van de nieuwe coach van Excelsior: “Adrie is een zeer nette kerel en ook iemand met veel voetbalinzicht. Hij heeft Barendrecht op een attractieve manier laten voetballen, met veel pressie naar voren. Ik verwacht dat hij dat bij Excelsior niet anders zal doen.”

De preses gaat er dan ook van uit dat de 47-jarige oefenmeester de kwaliteiten heeft om ook in de Eredivisie te kunnen slagen en geeft aan dat Poldervaart doorgaans het beste uit zijn elftal weet te halen: “Hij let altijd erg op de conditie van de spelers. Zelfs in de tachtigste minuut is zijn ploeg nog in staat vol druk te zetten op de tegenstander. Daarnaast praat hij ook veel met zijn spelers om dingen uit te leggen en zijn visie over te brengen.”