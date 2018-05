‘Ik denk dat Karius helaas zijn laatste wedstrijd voor Liverpool heeft gespeeld’

Liverpool verloor afgelopen zaterdag de Champions League-finale met 3-1 van Real Madrid. De nederlaag in de eindstrijd was grotendeels op het conto te schrijven van Loris Karius, die bij twee doelpunten op gruwelijke wijze in de fout ging. Volgens Danny Murphy heeft de Duitse sluitpost direct zijn laatste wedstrijd voor Liverpool gespeeld.

“Ik vind het heel erg voor hem, dat is echt zo. Niemand wil deze fouten tijdens zo'n wedstrijd maken. Maar ik denk dat Karius helaas zijn laatste wedstrijd in het shirt van Liverpool heeft gespeeld. Het is onmogelijk voor hem om nog voor de club te spelen”, zegt Murphy tegenover talkSPORT. “Ik denk dat de supporters van Liverpool er moeite mee hebben om hem nog in het doel te zien, door de impact van de fouten en het belang van de wedstrijd waarin het gebeurde.”

“Hij zal wekelijks in de moeilijkheden komen, waar hij ook speelt. Dat zal een enorme druk met zich meebrengen. Ik zie hem gewoon niet meer spelen. Dat is niet dramatisch, maar de realiteit”, besluit de oud-middenvelder van onder meer Liverpool, Tottenham Hotspur en Fulham. Het lijkt erop dat the Reds komende zomer een nieuwe doelman zullen aantrekken.