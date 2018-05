Real Madrid winkelt opnieuw in Brazilië en deelt zesjarig contract uit

Real Madrid verzekerde zich vorig jaar al van de diensten van Vinícius Júnior en heeft woensdag opnieuw een jonge Braziliaan aan de gelederen toegevoegd. Rodrigo Rodrigues heeft via een verklaring laten weten dat hij een zesjarig contract heeft getekend bij de Koninklijke en verwacht wordt dat de aanvallende middenvelder zich volgend seizoen in eerste instantie aan zal sluiten bij Real Madrid Castilla.

De overstap van Rodrigo naar de Spaanse hoofdstad komt niet als een verrassing, aangezien de spelmaker van Grêmio Novorizontino vorig jaar al in verband werd gebracht met een transfer naar Real. Doordat het talent vorige maand zijn achttiende verjaardag vierde, stond nu niets een overstap meer in de weg.

“Het is een droom om het shirt van de grootste club van de wereld te mogen dragen. Dit is de beste club voor mij om mij verder te ontwikkelen, ik hoop dat ik hier veel prijzen kan winnen en de fans vreugde kan bezorgen”, laat hij weten aan AS. Rodrigo debuteerde in maart vorig jaar voor Novorizontino, dat actief is in de Braziliaanse Série A1. In de tweede helft van 2017 deed hij op huurbasis ervaring op bij het Palmeiras Onder-17.