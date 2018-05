‘PSG reageert en stuurt voorstel van 45 miljoen euro per jaar naar Madrid’

Paris Saint-Germain droomt van een voorhoede met Kylian Mbappé, Neymar én Cristiano Ronaldo, zo meldt AS woensdag. Volgens de Spaanse sportkrant heeft de Franse club inmiddels al aan Real Madrid laten weten dat men de Portugese sterspeler graag wil inlijven. Ronaldo zelf liet na de Champions League-finale weten dat hij het mooi ‘vond’ om voor Real te hebben gespeeld, al zwakte hij deze woorden daarna af.

Volgens de woensdageditie van AS is PSG bereid om Ronaldo een jaarsalaris van 45 miljoen euro netto te bieden. Dat is vergelijkbaar met verdiensten van Lionel Messi bij Barcelona, meer dan Neymar nu in Parijs verdient en beduidend meer dan de 21 miljoen euro die de Portugees momenteel in het Santiago Bernabéu opstrijkt. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or vind het onbegrijpelijk dat hij de afgelopen anderhalf jaar qua verdiensten in clubverband achterop is geraakt in vergelijking met Messi en Neymar.

PSG zal een krachttoer moeten leveren om Ronaldo binnen te halen, voor zover er sprake is van serieuze interesse. Real Madrid is, naar verluidt, weliswaar bereid om medewerking te verlenen aan een transfer van de Portugees, maar uitsluitend als Neymar de omgekeerde weg bewandelt. Daarnaast heeft Ronaldo een transferclausule van een miljard euro. PSG zou bereid zijn om tot maximaal 150 miljoen euro te gaan, maar ook een dergelijke uitgave kan gevaarlijk zijn nu de Parijzenaars onderzocht worden inzake het mogelijke overtreden van de regelgeving van de Financial Fair Play.

Een straf zoals in 2014 zou de mogelijkheden van PSG op de transfermarkt aanzienlijk beperken. De landskampioen van Frankrijk zou overwegen om Edinson Cavani, Goncalo Guedes en Angel Di Maria van de hand te doen, maar voor de komst van Ronaldo lijken meer uitgaande transfers noodzakelijk.