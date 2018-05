‘Voormalig Ajacied moet bij Real Madrid opvolger van Modric worden’

Real Madrid heeft Christian Eriksen in het vizier, zo weet Marca woensdagochtend te melden. De 26-jarige Deense middenvelder moet in de Spaanse hoofdstad de opvolger worden van Luka Modric. De kans lijkt echter niet groot dat Tottenham Hotspur bereid is om mee te werken aan een transfer van Eriksen.

Het contract van Eriksen bij the Spurs loopt nog tot medio 2020 en Tottenham wil de selectie zoveel mogelijk intact houden, om volgend seizoen eens zilverwerk binnen te halen. Eriksen zou komende zomer echter zomaar onhoudbaar kunnen worden voor de Londenaren, want Sport wist dinsdag al te melden dat ook Barcelona de Deens international, die vanaf volgende maand actief zal zijn op het WK, op de korrel heeft.

Bij Barcelona moet Eriksen dan de opvolger van Andrés Iniesta worden, die de Catalanen onlangs verruilde voor het Japanse Vissel Kobe. De middenvelder geldt in Barcelona echter wel als een ‘plan B’, want de prioriteit ligt nu bij het binnenhalen van Antoine Griezmann. Indien de Fransman binnengehaald wordt, zal Philippe Coutinho volgend seizoen op het middenveld van Barcelona spelen. Als Griezmann niet naar Barça komt, speelt Coutinho volgend seizoen als vleugelaanvaller en wordt Eriksen gehaald om het middenveld te versterken.

Ook Real Madrid zou de komst van Eriksen wel zien zitten. De Deen moet dan de opvolger worden van de 32-jarige Luka Modric, voor wie de jaren beginnen te tellen. De Kroatische middenvelder werd zes jaar geleden door de Koninklijke weggehaald bij Tottenham Hotspur, dat een jaar later ook Gareth Bale naar Madrid zag vertrekken.