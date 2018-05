Lewandowski maakt vertrekwens wereldkundig: ‘Hij is toe aan een transfer’

Robert Lewandowski is ‘op zoek naar een nieuwe uitdaging’, zo laat zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi weten in gesprek met BILD. Zo heeft Zahavi publiekelijk het vertrek van de Poolse spits bij Bayern München bekendgemaakt. Onder meer Manchester United, Chelsea, Real Madrid en Paris Saint-Germain werden in een eerder stadium gelinkt aan Lewandowski.

“Robert heeft het gevoel dat hij toe is aan een transfer en een nieuwe uitdaging in zijn carrière. De clubleiding van Bayern is op de hoogte”, stelt Zahavi, die begrip verwacht van Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeness. “Zij hebben ook een geweldige carrière gehad, dus zij zouden de situatie van Robert moeten begrijpen.”

Lewandowski werd de laatste tijd vaker in verband gebracht met een vertrek bij Bayern, maar de clubleiding van der Rekordmeister liet weten dat men de spits niet van de hand wilde doen. Het contract van de Pools international, die vanaf volgende maand zal deelnemen aan het WK, loopt nog tot medio 2021. “Het gaat Robert niet om geld of een specifieke club, want iedereen wil de beste spits ter wereld in zijn ploeg hebben.”

De 29-jarige spits ruilde onlangs van zaakwaarnemer en ging in zee met Zahavi, die een belangrijke rol speelde in de recordtransfer van Neymar naar Paris Saint-Germain. Real Madrid zou naar verluidt inmiddels afgehaakt zijn in de strijd om Lewandowski, maar de Engelse clubs zijn nog altijd nadrukkelijk geïnteresseerd. De spits speelt sinds 2014 voor Bayern en kwam in vier jaar tot 151 doelpunten in 195 wedstrijden.