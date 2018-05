FC Twente eist ‘niet te weigeren bod’ van geïnteresseerde club uit Bundesliga

Fredrik Jensen kan zijn loopbaan in de Bundesliga vervolgen. Volgens de woensdageditie van TC Tubantia heeft FC Augsburg meer dan gemiddelde belangstelling voor de aanvallende middenvelder, die zelf na de degradatie graag uit De Grolsch Veste wil vertrekken. Jensen heeft echter een doorlopende verbintenis.

"Wij willen Fredrik in principe niet verkopen, of er moet een niet te weigeren bod komen", laat Evert Bleuming, voorlopig verantwoordelijk voor het technisch beleid, aan het regionale dagblad weten. De middenvelder annex zesvoudig Fins A-international maakte in augustus 2016 zijn opwachting in de hoofdmacht van FC Twente en kwam dat seizoen tot 25 duels in de Eredivisie.

Jensen verscheen afgelopen seizoen dertig keer aan het startsignaal van een Eredivisie-duel, maar ook hij kon de aftocht van Twente naar de Jupiler League niet voorkomen. Oussama Assaidi staat ook welwillend tegenover een transfer. "Wij hebben nog geen aanbieding gehad. Ook Oussama behoort tot de spelers die wij niet kwijt willen”, benadrukt Bleuming.

De verbintenis van Jensen loopt nog twee seizoenen door. De samenwerking met Assaidi loopt in principe volgend jaar zomer ten einde.