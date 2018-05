De Mos: ‘Hij is minstens zo goed als Kluivert, die is toch een beetje gehypet’

PSV streeft ernaar dat straks de helft van de selectie en ook basis bestaat uit zelfopgeleide spelers. Jong PSV eindigde afgelopen seizoen immers als vijfde in de Jupiler League en zowel PSV Onder-19 als Onder-17 werd kampioen. Oud-trainer Aad de Mos ziet wekelijks zowel trainingen als wedstrijden op De Herdgang, dat op fietsafstand van zijn huis ligt.

“De jongens van de toekomst voor PSV heb ik allemaal al voorbij zien komen”, zo stelt De Mos in gesprek met Voetbal International. In de optiek van de trainer in ruste moet Yanick van Os zich laten verhuren. “Ik heb bij PSV in de jeugd zo veel keepers voorbij zien komen, maar er was er maar één van wie je wist: die gaat het eerste elftal halen. Dat was Jeroen Zoet. De rest was te klein of niet goed genoeg. Yanick moet snel op een hoger niveau gaan spelen, anders blijft hij een Jupiler League-keeper.”

De Mos hoopt dat Armando Obispo de Jupiler League, een hotsenknotsecompetitie volgens de oud-coach van PSV, snel verlaat en een serieuze kans bij PSV 1 of elders in de Eredivisie krijgt. Ook over Dante Rigo heeft De Mos zijn oordeel klaar. “Hij heeft het tijdens trainingen en in wedstrijden van Jong PSV niet afgedwongen. Hij moet het nu laten zien, anders blijft hij een eeuwige belofte.”

Kenneth Paal is een middenvelder die bij PSV 1 als linksback werd gebruikt. “Paal is bij PSV als een prostituee gebruikt door verschillende trainers. Hij heeft op 10, op 8 en als linksback gespeeld. Niemand weet wat zijn positie is en daardoor weet hij het zelf ook niet meer. Die jongen raakt zo in de vergetelheid. Het is goed dat hij wordt verhuurd, hij moet op zoek naar een trainer die hem een vaste plaats en vertrouwen geeft.”

Donyell Malen was afgelopen seizoen goed voor dertien treffers namens Jong PSV en maakte ook al in het eerste zijn opwachting. “Hij is minstens zo goed als Justin Kluivert. Die is toch een beetje gehypet. Malen heeft de potentie een grote speler te worden. Ik ken zijn bovenkamer niet, maar met zijn voetbalkwaliteiten zit het meer dan goed. Hij moet blijven en na de zomer het seizoen van zijn doorbraak beleven.”