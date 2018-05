Aké gaat Kluivert en De Ligt niet adviseren: ‘Het biedt geen enkele garantie’

Nathan Aké is weliswaar pas 23 jaar, maar heeft al een woelig voetballeven achter de rug. Na periodes in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Feyenoord maakte hij als tiener de overstap naar Chelsea. Na verhuurperiodes bij Watford en Bournemouth met uiteindelijk een toptransfer voor bijna 23 miljoen euro van Chelsea naar Bournemouth lijkt de verdediger de ideale persoon om jongere spelers van advies te voorzien over een buitenlandse transfer.

Aké zal ploeggenoten bij Oranje die azen op een transfer wel willen bijpraten, maar echter niet adviseren. “Iedereen moet zijn eigen keus maken. Het is iets heel persoonlijks”, zo stelt Aké in gesprek met De Telegraaf. “De één is er klaar voor om op achttienjarige leeftijd Nederland te verlaten, de ander niet. Zoiets kan je van buitenaf niet bepalen.”

“Als speler moet je naar jezelf luisteren en je gevoel volgen. Voor mij heeft het goed uitgepakt, maar dat biedt voor een ander geen enkele garantie”, zo benadrukt de zesvoudig Oranje-international. Volgens Aké heeft hij de persoonlijkheid om zich snel aan een nieuwe omgeving aan te passen. “Van jongs af aan heb ik me altijd zelfstandig opgesteld. Dat helpt. Het wordt lastig als je voor Londen kiest en je je ouders mist, je vriendjes of gewoon Nederland.”

Aké heeft er geen spijt van dat hij op zeer jonge leeftijd de jeugdopleiding van Feyenoord verliet. “Ik heb geen enkele spijt van mijn keus destijds en vraag me af of ik zonder die stap naar Chelsea nu bij Oranje zou zitten. Natuurlijk kwam er kritiek op mijn vertrek. Het is ook allemaal niet geweldig geweest onderweg, want je incasseert net zo goed klappen en daar moet je mentaal mee kunnen omgaan. In je eentje.”