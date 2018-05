Schuurs legt afwijzen PSV en Feyenoord uit: ‘Hij is goed genoeg voor PSV 1’

Perr Schuurs had voor zichzelf een duidelijk doel gesteld: van Fortuna Sittard naar een club uit de traditionele top drie. Ajax, Feyenoord en PSV meldden zich al snel na de eerste imponerende maanden van Schuurs in de voorbije voetbaljaargang. De Rotterdamse club viel al snel af, zo verklaart de verdediger in gesprek met Voetbal International.

“Als je daar niet in het eerste speelt, kun je één keer in de drie weken met de beloften op maandagmiddag spelen. Dat was geen optie”, benadrukt Schuurs in het weekblad. “Bij Ajax en PSV heb je de Jong-teams in de Jupiler League. Niet dat ik ervan uitga dat ik daar ga spelen, maar het is beter het als achtervang te hebben.”

Schuurs erkent dat de stap van Fortuna naar Ajax, de club waar zijn keuze uiteindelijk op viel, groot is. “Ik heb met Kevin Hofland en Mark van Bommel gesproken over PSV. Zij zijn ook van Fortuna naar PSV gegaan. Mijn ouders hadden een voorkeur voor PSV, ik voor Ajax”, vervolgt de tiener. “Dat je als jeugdige speler daar echt kansen krijgt gaf wel de doorslag. Leeftijd lijkt er niet toe te doen daar.”

“Als je een kans verdient krijg je hem, je kunt de stap daar sneller maken. Dat betekent dus dat je voor jezelf het gevoel hebt dat je het zelf in de hand hebt. Dat is toch een verschil met PSV. Kijk naar Armando Obispo. Die is echt goed genoeg om te spelen in PSV 1 in mijn ogen, maar hij moet geduld hebben.”