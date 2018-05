Jong Oranje sluit Zuid-Amerikaanse trip af met overwinning na penalty's

Jong Oranje heeft de oefentrip door Zuid-Amerika afgesloten met een overwinning, na strafschoppen, op de leeftijdsgenoten van Paraguay. De ploeg van bondscoach Art Langeler, die voor de laatste keer op de bank zat, speelde in de reguliere speeltijd met 1-1 gelijk. Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen in Asunción en daarin bleek Nederland, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag met 1-4 van Jong Bolivia had gewonnen, de betere.

In de eerste helft had Jong Oranje, dat met Joël Drommel, Denzel Dumfries, Rick van Drongelen, Pelle van Amersfoort en Justin Kluivert in de basis aantrad, diverse malen uitzicht op een doelpunt. Zo werd een inzet van Kluivert van de lijn gehaald, had een schot van Teun Koopmeiners een beter lot verdiend en gingen pogingen van Guus Til net langs de verkeerde kant van de paal.

Paraguay nam tien minuten na de pauze de leiding. Uit een vrije trap verraste Saúl Salcedo de slecht opgestelde Drommel met een kopbal: 1-0. De ploeg van Langeler was via Arnaut Groeneveld en Van Amersfoort dicht bij de gelijkmaker, maar het was uiteindelijk Til die na voorbereidend werk van Pablo Rosario voor de 1-1 zorgde.

De voetbalbonden van Paraguay en Nederland hadden afgesproken bij een gelijke stand strafschoppen te laten nemen. In de penaltyreeks pakte Drommel er twee, ging een Paraguayaanse inzet tegen het aluminium en dus was de winst voor Oranje. Namens Jong Oranje maakten Koopmeiners, Rosario en Groeneveld geen fout, maar faalde Van Amersfoort. De vijfde strafschop van Jong Oranje hoefde na de derde misser van Jong Paraguay niet meer genomen te worden.

De oefenwedstrijden in Zuid-Amerika waren ingepland ter voorbereiding op de EK-kwalificatieduels in september tegen Engeland en Schotland. Dan zit Erwin van de Looi, de opvolger van Langeler, op de bank