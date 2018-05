Motta raadt Neymar transfer af: ‘Wat moet hij bij Real Madrid doen?’

Thiago Motta ziet niets in een transfer van Neymar naar Real Madrid. De aanvaller maakte nog geen jaar geleden de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain, maar desondanks wordt hij al maanden met Real in verband gebracht. Motta, die enkele weken geleden zijn loopbaan beëindigde, raadt zijn ex-teamgenoot af om een dergelijke overstap te maken.

“Neymar is de baas. Hij is heel goed in staat om beslissingen te nemen en daar volledig achter te staan”, vertelt Motta in gesprek met Le Parisien. "Ik kan me vergissen, natuurlijk, maar ik zie het als volgt. Ik denk dat hij wat betreft komend seizoen bij PSG blijft. We horen allemaal de verhalen over Real Madrid, maar… Wat moet hij daar doen? Real Madrid heeft de Champions League driemaal op rij gewonnen.”

“Wat zou voor Neymar daar de uitdaging zijn? Als hij mij om advies vraagt, zal ik hem zeggen dat hij daar niet heen moet gaan”, zo verzekert de Italiaanse Braziliaan, die eerder voor onder meer Barcelona en Atlético Madrid uitkwam. “De echte uitdaging voor Neymar is het winnen van de Champions League in het tenue van PSG.”

Motta genoot van het delen van de kleedkamer met zijn landgenoot. “Hij moet gelukkig zijn om ook op het veld gelukkig te zijn. Als alles goed gaat, lacht hij, danst hij, zet hij muziek op en gaan de trainingsuren heel snel voorbij. Maar soms zag ik hem ’s ochtends aankomen en dacht ik bij mezelf: ‘Oef, vandaag wordt het lastig’. Dat kan met zijn privéleven te maken hebben, met wat hij ontbeten had… Wat bij de een niet zomaar opvalt, zie je bij Neymar meteen. Alle ogen zijn altijd op hem gericht.”