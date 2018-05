‘Of hij in Milaan blijft, hangt volledig van Inter af en zeker niet van ons'

Rafinha Alcântara werd afgelopen halfjaar door Internazionale gehuurd van Barcelona. I Nerazzurri hebben een optie tot koop bedongen in de huurdeal en kunnen de Braziliaanse middenvelder voor een bedrag van veertig miljoen euro definitief binnenhalen. Internazionale zou dit bedrag echter niet kunnen ophoesten.

Mazinho, de vader en zaakwaarnemer van Rafinha, laat weten dat zijn zoon graag in Milaan blijft. “Of hij in Milaan blijft, hangt volledig van Internazionale af en zeker niet van ons. Ik weet niet of we voor 30 juni al nieuws hebben, of dat het duurt tot juli. We wachten in ieder geval af tot Internazionale vorderingen maakt in de onderhandelingen met Barcelona”, zegt Mazinho in gesprek met FCInter1908.

“Ik kan zeggen dat Rafinha het enorm naar zijn zin heeft gehad in Milaan, maar een langer verblijf hangt volledig af van de overeenkomst tussen Barcelona en Internazionale. Het is nu aan hen om met Barcelona te gaan praten”, besluit de belangenbehartiger van Rafinha. De 25-jarige middenvelder speelde in de tweede seizoenshelft zeventien wedstrijden voor Internazionale. Zijn contract bij Barcelona loopt nog tot medio 2020.