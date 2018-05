Raiola moet Ajax-duo voor maximaal 40 miljoen regelen

De Graafschap versterkte zich reeds met Stef Nijland en Mohamed Hamdaoui, maar is nog niet klaar op de transfermarkt. Er moeten ook nog een creatieve middenvelder en een doelman naar Doetinchem gehaald worden. (Voetbal International)

Guido Pizarro kan op korte termijn terugkeren in zijn thuisland. De Argentijn, die sinds vorig jaar zomer bij Sevilla speelt, is een belangrijk doelwit voor Boca Juniors. (Mundo Deportivo)

De komst van Clément Lenglet naar Barcelona wordt in de komende dagen afgerond. De Catalanen activeren de afkoopclausule van de Fransman bij Sevilla, die momenteel 35 miljoen euro bedraagt. (Cadena Cope)