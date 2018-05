Dumfries bekent: ‘Je speelt voor het kampioenschap, Champions League’

Denzel Dumfries wordt de laatste tijd geregeld in verband gebracht met een transfer naar PSV. De Eindhovenaren zijn momenteel met sc Heerenveen in gesprek over de 22-jarige vleugelverdediger, die een overstap naar de landskampioen wel ziet zitten. “Ik weet het nog niet, het is een mooie club”, zegt Dumfries in Bij Andy in de Auto.

“Als je stapjes kan maken, is dat mooi. Je speelt voor het kampioenschap, Champions League, dat is het mooiste wat er is”, stelt Dumfries, die zijn eerste seizoen bij sc Heerenveen achter de rug heeft. De Friezen namen hem vorige zomer over van Sparta Rotterdam. Die club had hem pas twee jaar eerder opgepikt bij Barendrecht. “Op mijn achttiende ging ik naar Sparta. Ik sloot aan in de A1 en twee maanden later tekende ik al mijn eerste contract. Kort daarna zat ik al op de bank bij het eerste, toen dacht ik al: what the fuck, dat gaat snel.”

“Ik was niks gewend, stond stijf van de zenuwen. Ik dacht: als ik erin kom, moeten ze die bal niet naar mij spelen. Maar je groeit er vanzelf in. Ik sta er niet bij stil hoe snel het is gegaan”, vervolgt de international van Jong Oranje. “Ik wist vroeger al dat ik profvoetballer wilde worden. Tegenstanders haten me, omdat ik agressief ben. Het zit in me, maar buiten het veld moet je heel veel doen om me boos te maken.”

“Ik wil nog ooit in de Premier League spelen, in die grote stadions. Duitsland is ook top”, antwoordt Dumfries als hem gevraagd wordt naar zijn toekomstdromen. De verdediger benadrukt dat hij voorlopig nog speler van sc Heerenveen is. Zijn contract bij de Friezen loopt nog tot medio 2021. “Ik ben nog gewoon bij Heerenveen en zit daar lekker op mijn plek.”