‘Brands heeft opvolger van ontslagen Allardyce bij Everton binnen’

Everton heeft met Marco Silva de opvolger van de ontslagen Sam Allardyce gevonden, zo weet de BBC dinsdagavond te melden. De veertigjarige oefenmeester wordt mogelijk deze week nog gepresenteerd bij the Toffees. Silva was in oktober al in beeld op Goodison Park na het ontslag van Ronald Koeman, maar Watford wilde hem destijds niet laten gaan.

Watford zette Silva vervolgens in januari op straat, waardoor de Portugees nu alsnog manager van Everton kan worden. De komst van de nieuwe manager is het eerste wapenfeit van Marcel Brands, die officieel vanaf vrijdag aan de slag gaat als director of football in Liverpool. Brands is echter al wel nadrukkelijk betrokken geweest bij de zoektocht naar een nieuwe manager.

De nieuwe director of football verandert namelijk het een en ander aan het beleid van Everton en de nieuwe manager moet de ideeën van Brands kunnen uitvoeren. Zodoende bevindt de overgang van Silva naar the Toffees zich nu in de afrondende fase. De naam van de Portugees, eerder werkzaam bij Watford, Hull City, Olympiacos, Sporting Portugal en Estoril, werd al langere tijd in verband gebracht met Everton.

“Ik denk dat het belangrijk is dat de manager in de nieuwe strategie met een director of football wil werken”, liet Brands eerder weten in gesprek met de BBC. “Het is belangrijk dat we een traject voor de lange termijn opstarten, met een moderne coach. Zijn filosofie en speelstijl zijn belangrijk, maar het moet ook een manager zijn die graag met jonge spelers wil werken.”