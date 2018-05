‘United activeert clausule van twintig miljoen en heeft eerste aanwinst binnen’

Diogo Dalot wordt binnen afzienbare tijd gepresenteerd als de eerste zomeraanwinst van Manchester United, zo weten de Daily Telegraph en de Daily Mail te melden. The Red Devils hebben de afkoopclausule van de negentienjarige verdediger bij FC Porto, die twintig miljoen euro bedroeg, geactiveerd.

Zodoende moet de Portugees jeugdinternational er alleen nog persoonlijk uitkomen met Manchester United, maar men verwacht dat deze onderhandelingen vlot zullen verlopen. Dalot had in Porto nog een contract tot 2019, al had de club nog een optie om die verbintenis met twee jaar te verlengen. De jonge vleugelverdediger, die op beide flanken uit de voeten kan, doorliep de jeugdopleiding van FC Porto en speelde afgelopen seizoen zijn eerste wedstrijden in het eerste elftal van de club.

Dalot moet op lange termijn de opvolger van de 33-jarige Antonio Valencia worden, bij wie de jaren inmiddels beginnen te tellen. Manchester United neemt deze zomer tevens afscheid van Matteo Darmian, die waarschijnlijk naar Juventus vertrekt. Als alternatief dachten the Red Devils aan Sime Vrsaljko van Atlético Madrid en João Cancelo, die door Internazionale wordt gehuurd van Valencia, maar men kiest met Dalot voor een goedkoper alternatief.