‘Barcelona heeft een bod van twintig miljoen euro ontvangen, hij moet hier weg’

De wegen van Marlon Santos en Barcelona lijken te gaan scheiden. Jean-Pierre Rivière, voorzitter van OGC Nice, verzekert dat de Spaanse topclub een bod van twintig miljoen euro op de verdediger heeft ontvangen. De 22-jarige verdediger werd voor twee seizoenen aan de Fransen verhuurd, maar het lijkt bij één voetbaljaargang te blijven.

“Barcelona heeft een bod van twintig miljoen euro ontvangen. Hij moet hier weg”, verklaarde Rivière dinsdag in gesprek met Franse media. Engelse media verzekeren dat met name West Ham United en Leicester City meer dan gemiddelde belangstelling voor Marlon hebben. Rivière wilde niet zeggen waar de toekomst van de Braziliaan ligt.

Barcelona zal flinke winst op Marlon maken. De verdediger kwam in de zomer van 2016 op huurbasis van Fluminense over, als versterking voor Barcelona B. Hij kwam uiteindelijk ook in de plannen van Luis Enrique voor en speelde drie duels in de hoofdmacht: in de Champions League tegen Celtic en in LaLiga tegen Eibar en Las Palmas.

Barcelona lichtte een optie tot koop van zes miljoen euro, Marlon ondertekende een contract tot medio 2020 en de club maakte de verhuur tot 30 juni 2019 aan Nice officieel. In het tenue van Zuid-Fransen kwam de verdediger tot 23 duels in de Ligue 1, waarvan 22 in de basis.