‘Ik heb op 29 augustus een bod van 110 miljoen euro afgewezen’

Stefan de Vrij bevestigde afgelopen week dat hij vanaf volgend seizoen speler van Internazionale zal zijn. De 26-jarige verdediger wordt door i Nerazzurri transfervrij opgepikt bij Lazio, waar hij in het bezit was van een aflopende verbintenis. Het is aannemelijk dat de Romeinen komende zomer ook afscheid moeten nemen van de gewilde Sergej Milinkovic-Savic, al verzekert voorzitter Claudio Lotito dat hij niet zomaar mag vertrekken.

De Serviër zou in de belangstelling van onder meer Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain en Real Madrid staan. “Ik heb op 29 augustus een bod van 110 miljoen euro afgewezen, dus ik weet niet wat hij nu waard is. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat honderd miljoen niet voldoende is", zegt Lotito in gesprek met verschillende Italiaanse media. "Ik word boos als mensen Lazio een supermarkt noemen, want ik heb nog nooit iemand te koop gezet. Vroeger zouden clubs gewoon gekomen zijn om spelers op te halen, maar nu moeten ze mijn toestemming vragen."

De Vrij was er op de slotdag van de competitie deels schuldig aan dat Internazionale zich verzekerde van een Champions League-ticket ten koste van Lazio. De Romeinen verloren in eigen huis met 2-3 van Internazionale, mede door een schutterende De Vrij. “We wisten dat hij een akkoord had met Internazionale, maar we hadden vertrouwen in zijn professionaliteit. Het lot heeft bepaald dat hij enkele fouten maakte. De trainer (Simone Inzaghi, red.) en ik hebben de keuze gemaakt om hem te laten spelen”, stelt de voorzitter van Lazio.

“Internazionale had kunnen voorkomen dat De Vrij in een vervelende situatie terechtkwam”, vervolgt de preses van de Romeinen. “Als er al in januari een akkoord is, waarom zou je dat dan pas vlak voor de wedstrijd bekendmaken? We hebben verloren, maar het is zinloos om daar bepaalde oorzaken voor aan te wijzen. Lazio had in ieder geval hoger kunnen staan, daar is vrijwel iedereen het nu over eens.”