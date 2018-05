De Mos hoopt dat tiener van PSV ‘hotseknotscompetitie’ verlaat

Armando Obispo voetbalt sinds de F’jes bij PSV. Hij moest er ruim twaalf jaar op wachten, maar medio maart tegen VVV-Venlo (3-0) kwam zijn jongensdroom uit: debuteren in het eerste elftal. Phillip Cocu deed daarna nog een keer beroep op de negentienjarige verdediger, in de ontmoeting met Roda JC Kerkrade. Aad de Mos hoopt op meer kansen voor Obispo.

De Mos is van mening dat Obispo klaar is om getest te worden op een hoog niveau om zich zo snel verder te ontwikkelen. Nog een seizoen Jong PSV zou niet goed zijn voor zijn ontwikkeling, zo oordeelt de trainer in ruste. “Obispo is klaar om te spelen en hij zal nu snel veel vlieguren in de Eredivisie moeten gaan maken. Alleen dan gaan de foutjes die hij nog maakt eruit.”

“Obispo is opbouwend en aanvallend sterk en heeft een goede inspeelpass”, licht De Mos in gesprek met Voetbal International toe. De voormalig trainer van onder meer PSV geeft ook aan dat de tiener vaak ‘te snel hapt’ als hij per se een duel wil winnen en ook ballen vanaf de zijkant zijn nog niet zijn sterkste punt. “Hij moet niet blijven hangen in die hotseknotscompetitie (de Jupiler League, red.) anders duurt het te lang voordat die foutjes worden weggepoetst.”

Obispo tekende in december een nieuw contract tot medio 2021 en werd kort daarna overgeheveld naar de A-selectie. Hij was afgelopen seizoen zelfs aanvoerder van Jong PSV in de Jupiler League.