‘Duitse promovendus heeft Japanse Eredivisie-spelers op de korrel’

Fortuna Düsseldorf kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen in de 2.Bundesliga en bereidt zich momenteel voor op zijn rentree op het hoogste niveau. De promovendus is bezig om de selectie te versterken en heeft twee spelers uit de Eredivisie op de korrel. Volgens de Westdeutsche Zeitung denkt de club aan Yuki Kobayashi en Ritsu Doan.

Kobayashi werd eerder in verband gebracht met een transfer naar Galatasaray. SC Heerenveen zou niet onwelwillend staan tegenover een transfer van de Japanse middenvelder, die nog tot medio 2019 vastligt in Friesland. De kans is daarentegen niet zo groot dat FC Groningen bereid is om mee te werken aan een vertrek van Doan. De negentienjarige Japanner werd afgelopen seizoen door de Trots van het Noorden gehuurd van Gamba Osaka.

Voor circa twee miljoen euro haalde FC Groningen Doan onlangs definitief binnen, waardoor hij momenteel tot medio 2021 vastligt in het Noordlease Stadion. Fortuna Düsseldorf zou tevens denken aan de komst van Nnamdi Oduamadi van AC Milan en Matthias Zimmermann van VfB Stuttgart. De promovendus wist zich reeds te versterken met Alfredo Morales (FC Ingolstadt), Kenan Karaman (Hannover 96), Diego Contento (Girondins de Bordeaux) en Kevin Stöger (VfL Bochum).