Cambuur haalt doelman weg bij competitiegenoot: ‘Al een tijdje op de radar’

SC Cambuur heeft zich versterkt met Xavier Mous, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 22-jarige doelman komt transfervrij over van FC Oss en tekent, mits hij de medische keuring doorstaat, een tweejarig contract in Leeuwarden. Met de komst van Mous speelt Cambuur in op het vertrek van Erik Cummins en Jesse Bertrams, die in het bezit zijn van een aflopende verbintenis.

Mous speelde sinds 2015 in het shirt van FC Oss, dat hem eerst een seizoen huurde van Ajax en na een jaar definitief overnam van de Amsterdammers. De geboren Haarlemmer speelde sinds 2005 in de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen keepte Mous 38 wedstrijden voor FC Oss, dat als vijftiende eindigde in de Jupiler League.

“Xavier is iemand die we al een tijd op de radar hebben en die ook afgelopen jaar weer een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt”, laat Foeke Booy, technisch manager van Cambuur, weten op de website van de club. “Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al behoorlijk volwassen en als keeper vrij compleet. Ook meevoetballend staat hij zijn mannetje.”