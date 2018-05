‘Qua supporters hebben ze geen potentie, want ze hebben geen fans’

BERLIJN - Metropool Berlijn heeft vrijwel alles, maar is geen voetbalstad bij uitstek. Hertha BSC is de enige club uit de Duitse hoofdstad in de Bundesliga, terwijl 1.FC Union Berlin momenteel uitkomt in de 2.Bundesliga. Maar hier moet binnenkort verandering in komen, want met geld uit China wil FC Viktoria 1889 Berlin zich zo spoedig mogelijk melden op het hoogste niveau van het Duitse voetbal.

Door Chris Meijer

Iets meer dan duizend mensen hadden op 29 april de moeite genomen om naar Stadion Lichterfelde te komen voor de wedstrijd tussen Viktoria en Energie Cottbus, dat op dat moment aan de leiding ging in de Regionalliga Nordost. In het onderkomen in het zuiden van Berlijn, waar nog weleens vliegtuigen laag kunnen overvliegen door het redelijk dichtbij gelegen vliegveld Schönefeld, waren onder de 1024 toeschouwers ook twee Chinezen. Alex Zheng en Chien Lee van Advantage Sports Union Ltd. (ASU) uit Hong Kong zagen Viktoria met 0-2 verliezen van Energie Cottbus, dat uiteindelijk kampioen van de Regionalliga Nordost werd en promoveerde naar de 3.Liga. Ondanks de nederlaag en het feit dat de club uit Berlijn afgelopen seizoen op een teleurstellende dertiende plaats eindigde op het vierde niveau, bleken Zheng en Lee onder de indruk van wat ze gezien hadden. Afgelopen maandag bracht Viktoria naar buiten dat men een een overeenstemming had bereikt met ASU over een ‘intensive zukünftige Zusammenarbeit’.

Felix Sommer, algemeen directeur van Viktoria 1899, schudt de hand van Alex Zheng.

“De bedoeling van deze overeenkomst is een langdurige samenwerking, waarbij de sportieve toekomst van het eerste elftal wordt veiliggesteld en we hogere doelen kunnen nastreven. Het bestuur is ervan overtuigd dat die hogere doelen niet behaald kunnen worden met lokale sponsors, maar dat hier professionele structuren en internationale partners voor nodig zijn”, luidde het statement op de website van de club. Die zogenaamde hogere doelen van Viktoria zijn niet bepaald nieuw. BFC Viktoria 1899 behoorde in de beginjaren van het Duitse voetbal tot de succesvolste clubs van het land en kroonde zich tweemaal (1908 en 1911) tot landskampioen. Na de Eerste Wereldoorlog ging het echter bergafwaarts met Viktoria, waardoor de club verdween in het lokale voetbal. Pas in 2013 deed de club in sportief opzicht weer van zich spreken door naar de Regionalliga Nordost te promoveren. Tegelijkertijd met de promotie fuseerde BFC Viktoria 1899 met Lichterfelder FC Berlin tot FC Viktoria 1889 Berlin Lichterfelde Tempelhof, zoals de club nu voluit heet. Met de fusie, die eerder in 2002 mislukt was, wilde men een club creëren die een serieuze concurrent zou gaan vormen voor stadgenoten Hertha BSC en Union.

Voorlopig is dat echter nog niet gelukt. Viktoria eindigde achtereenvolgens als achtste, vijftiende, twaalfde, vierde en dus dertiende. Dit seizoen moest de club op het vierde niveau onder meer stadgenoten BFC Dynamo (het vroegere Dynamo Berlin, de recordkampioen van de DDR) en Berliner AK 07 voor zich dulden. Maar door de komst van ASU moeten de ambities van Viktoria alsnog kracht worden bijgezet. “Ik kijk er naar uit om onderdeel van Viktoria te worden”, liet Zheng op de website van de club weten. Met meer dan 1600 leden en 70 teams behoort Viktoria tot de grootste voetbalverenigingen van Duitsland. “Alle teams zullen de voordelen ervaren van de nieuwe kansen”, stelde Felix Sommer, algemeen directeur van Viktoria. Volgens BILD is ASU in eerste instantie van plan om de komende tien jaar negentig miljoen euro in de club te steken. Zheng en Lee zijn overigens geen onbekenden in de voetbalwereld.

In de zomer van 2016 hebben Zheng en Lee samen met Amerikaanse investeerders tachtig procent van de aandelen in OGC Nice verworven, waarvoor circa honderd miljoen euro betaald werd. Sinds februari is ASU tevens mede-eigenaar van het Amerikaanse Phoenix Rising, uitkomend in de National Soccer League. Met een ander consortium nam Lee in december 2017 het Engelse Barnsley over, nadat hij er eerder niet in was geslaagd om eigenaar te worden van Hull City, Middlesbrough en Brentford. Helemaal toevallig is het niet dat er geïnvesteerd wordt in het voetbal. Zheng, de voorzitter van ASU, is rijk geworden dankzij zijn hotelketen Plateno. In een tijdsbestek van tien jaar bouwde hij een kleine vierduizend hotels in meer dan driehonderd steden. Zijn compagnon Lee is de oprichter van 7 DaysInn, een merk dat onder Plateno valt. Niet geheel toevallig opent de hotelketen in augustus het 7 Days Premium Hotel by Plateno in Schönefeld, nabij Berlijn. Met het voetbal hoopt men onder meer zogenaamd sporttoerisme op touw te kunnen zetten. Om die reden bouwt ASU aan een voetbalimperium, met clubs op toeristische plekken.

Viktoria is nu dus het volgende onderdeel van het imperium van Zheng en Lee, al zal ASU nooit officieel eigenaar worden van de club. Het is in Duitsland immers door de 50 + 1 regel officieel verboden om een meerderheidsaandeel in een club te verwerven. Zodoende zal ASU als een soort sponsor aan Viktoria verbonden zijn, waardoor de intenties van het Aziatische bedrijf nog niet helemaal duidelijk zijn. Bovendien vragen Duitse media zich af waarom ASU besloten heeft om juist in Viktoria te investeren, aangezien het initiatief voor de samenwerking volgens Der Tagesspiegel vanuit Zheng en Lee kwam. De krant schreef dat het waarschijnlijk te maken had met de grootte van de club. “En het feit dat we uit Berlijn komen, geeft ons qua locatie voordeel ten opzichte van andere clubs”, sprak algemeen directeur Sommer tegenover Der Tagesspiegel. Hij wilde verder geen uitspraken doen over het bedrag dat er vanuit het Verre Oosten richting Berlijn komt. “Maar ze doen dit waarschijnlijk niet om de komende jaren permanent in de 3.Liga te gaan spelen.”

Het Stadion Lichterfelde, de thuishaven van Viktoria 1899.

“RB Leipzig en TSG 1899 Hoffenheim zijn twee goede voorbeelden van wat er mogelijk is als iemand komt en een plan voor de lange termijn opstelt. In dat geval kan er iets nieuws verrijzen in Berlijn”, voegde Harald Sielaff, vice-voorzitter van Viktoria, toe in gesprek met BILD. Toch zorgt de komst van de investeerders bij de club uit Berlijn niet voor bezorgdheid in de Regionalliga Nordost. “Veel mensen onderschatten de Regionalliga, het duurde voor RB Leipzig ook drie jaar voordat ze promoveerden. Geld is niet alles, je hebt ook know-how nodig. Ik heb geen slapeloze nachten van dit nieuws”, sprak Volkan Uluc, trainer van Wacker Nordhausen, tegenover MDR. Hij kreeg bijval van 1.Lokomotive Leipzig-trainer Heiko Scholz. “Geld is tegenwoordig heel belangrijk, maar je moet ook spelers hebben die hongerig zijn en graag willen promoveren. Qua supporters heeft Viktoria geen potentie, in principe hebben ze geen fans. Ik maak me dus geen zorgen over volgend seizoen.”