Barcelona B degradeert: ‘De hele kleedkamer is tegen hem’

BARCELONA - Se acabó. Het tweede van Barcelona komt komend seizoen niet uit in LaLiga2. Het team van trainer García Pimienta speelde zondag gelijk tegen Albacete (0-0) en eindigt met nog één speelronde te gaan sowieso bij de laatste vier. Hoe kan het dat een elftal met zoveel talenten afglijdt naar de Segunda División B? Wat zijn de oorzaken en hoe wordt er op de degradatie gereageerd?

Door Gijs Freriks

Onherstelbaar

Barcelona neemt het zaterdag om 20.30 uur op tegen Real Zaragoza en dat is de laatste wedstrijd die men voorlopig op het tweede niveau speelt. Het voormalige Barcelona Atlètic degradeerde in 2015, maar keerde vorig jaar onder leiding van Gerard López terug naar het tweede echelon van het Spaanse voetbal, om nu dus na één seizoen weer af te glijden. De krant SPORT was zondag hard in zijn oordeel: “Dit is een drama dat uitnodigt tot reflectie en niet mag worden herhaald. Met Pimienta op de bank zal het volgend seizoen heus beter gaan, maar de schade van deze degradatie is nu al onherstelbaar”, schreef het dagblad.

Eind april zette de directie Gerard López na vijf opeenvolgende nederlagen op de keien. De 43-jarige Pimienta werd doorgeschoven vanuit de Juvenil A en moest het vege lijf van Barcelona B in zes duels zien te redden. Xavi won vorig seizoen de UEFA Youth League en was dus wel op een boodschap te sturen, zo redeneerde het bestuur. Hoewel Pimienta nog twee keer wist te winnen, van Sporting Gijón en Cádiz, en het spel aantrekkelijker oogde dan onder López, kon ook hij de degradatie niet voorkomen.

Es un dia muy difícil para todos. Máximos responsables de lo que ha pasado. Pedir disculpas a todos los que nos han apoyado todo el año. Lo dimos todo hasta el final pero no fue suficiente... volveremos! Força Barça! pic.twitter.com/ZSWl6wvI0X — Carles Aleña (@Carlesale10) 27 mei 2018

“Het is niet gelukt”, treurde Pimienta in gesprek met Mundo Deportivo. “Het is niet leuk om te degraderen, zeker niet als je kijkt hoe hard de spelers hebben gewerkt. We hebben heel aardig gespeeld tegen Albacete, maar als je afhankelijk bent van andere resultaten, dan wordt het moeilijk. Ik ben verdrietig voor mijn spelers, maar we moeten nu de uitdaging aangaan om terug te keren naar LaLiga2.” Pimienta verwacht geen problemen bij de selectievorming: “Ja, het motiveert meer om in grote stadions te spelen, maar ik denk dat ik ook volgend seizoen nog over veel van mijn huidige spelers kan beschikken.”

Dodelijke zonden

SPORT schreef maandag een analyse waarin men trachtte uiteen te zetten welke redenen er zoal ten grondslag liggen aan de degradatie. Een van deze ‘zeven dodelijke zonden’ is het falende transferbeleid van onder anderen hoofd jeugdopleiding José Mari Bakero. Spelers als Samu Araújo, Vitinho, Martin Hongla, Ballou Tabla, Marcus McGuane, Ezekiel Bassey en David Concha hebben nauwelijks kunnen overtuigen en de laatste twee zijn alweer vertrokken naar respectievelijk Paykan in Iran en Real Sociedad. Enkel middenvelder Christian Rivera, die in januari op huurbasis overkwam van Eibar, haalt zijn niveau.

José Maria Bakero als speler van Barcelona, na een doelpunt tegen Spartak Moskou (1-0).

Hier komt bij dat Barcelona B dit seizoen geplaagd is door blessureleed. De middenvelders Hongla, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oriol Busquets, Ferrán Sarsanedas en de voorhoedespelers Marc Cardona en José Manuel Arnáiz hebben vanwege diverse kwetsuren veel duels moeten missen. Mede daardoor, en omdat er soms spelers afgestaan moesten worden aan het eerste elftal en de Juvenil A, hebben López en Pimienta nooit een hecht team kunnen smeden. “Ik ben het hele seizoen niet in staat geweest om één opstelling te herhalen”, klaagde López op zijn laatste persconferentie in Miniestadi.

SPORT voegt eraan toe dat er ‘te veel revoluties’ hebben plaatsgevonden bij Barcelona B, want in de laatste twee seizoenen zijn er 25 nieuwe spelers gearriveerd. Zijn dat ‘punctuele aankopen’, dan kunnen die een positief effect sorteren, maar de meeste aanwinsten zijn geen echte aanwinsten gebleken. De meeste voetballers hadden of hebben bovendien geen ervaring op het hoogste niveau; enkel Arnáiz heeft van de huidige selectie zijn debuut in het eerste gemaakt. Ook voor komende zomer staat er weer een ‘revolutie’ gepland, zo schreef de sportkrant op 23 mei al: “Wat de uitkomst van het seizoen ook wordt, er komt een radicale verandering in de filosofie aan.” Die verandering houdt in dat Barcelona meer gaat werken met spelers uit de Juvenil, dan met versterkingen van buitenaf.

Pimienta werkt sinds 2006 in de cantera, kent de spelers op La Masía door en door en moet dus een ‘centrale rol’ gaan vertolken in de koersverandering die Barcelona B van plan is om door te voeren. Hij moet er ook voor zorgen dat Miniestadi weer een onneembare vesting wordt, want er is geen ploeg in LaLiga2 die dit seizoen thuis slechter presteerde dan Barcelona. De Catalanen wonnen vijf keer, speelden vijf keer gelijk, verloren tienmaal en behaalden daarmee slechts twintig punten. Pimi, zoals de coach ook wel wordt genoemd, liet op 23 mei overigens wel weten dat de hoofdtaak voor Barcelona B blijft om goede spelers af te leveren aan het eerste van coach Ernesto Valverde.

“Het is beter om in LaLiga2 te spelen. Vooral vanwege de sterkte van de tegenstanders, maar ook omdat betere velden onze voetballers beter liggen. Maar”, voegde Pimienta er in een interview met Vavel aan toe. “Het belangrijkste is om goede spelers op te leiden. We werken voornamelijk om de spelers voor te bereiden op het eerste. Dat is de sleutel. We moeten de spelers erin laten geloven en hen helpen om de sprong naar het eerste te maken.” Barcelona vertrouwt erop dat de spelers de club ondanks de degradatie trouw blijven, omdat zij straks een heel seizoen met Pimienta kunnen werken. Pimienta kent veel jongens van de Juvenil A en heeft met enkele grote talenten uit de opleiding reeds gesprekken gevoerd.

Bakero

De reden dat Barcelona minder externe spelers wil halen, is tweeledig. Enerzijds kosten die voetballers meer en anderzijds hebben negen van de tien van buitenaf gehaalde spelers dit seizoen weinig potten kunnen breken. Voor dit falende beleid draagt Bakero schuld, vindt Fali. Deze 24-jarige middenvelder ruilde Gimnàstic in 2016 in voor Barcelona B, speelde 72 wedstrijden in het paarsblauw en keerde afgelopen winter terug in Tarragona. “De hele kleedkamer van Barcelona is tegen hem. Zij kunnen er niet publiekelijk over praten, maar ik wel. Ik was misschien geen ideale speler voor Barcelona, maar ook Bakero heeft nog veel te leren”, aldus Fali afgelopen maandag in gesprek met Esports COPE.

Ho hem lluitat fins el final, però no ha pogut ser... L’any q ve serem a 2B, però continuarem treballant, amb un projecte nou, fidels al nostre estil, i amb l’objectiu principal d preparar els nostres jugadors x quan el 1er equip els necessiti. Gràcies pel suport! FORÇA BARÇA???? pic.twitter.com/c05IwCA1Lf — Garcia Pimienta (@GarciaPimienta) 28 mei 2018

José Pep Segura, die sinds december de directeur voetbalzaken is in het Camp Nou en in die functie de opvolger werd van de al in januari 2015 vertrokken Andoni Zubizarreta, deed het beter dan Bakero, aldus Fali: “Hij heeft echt geweldig werk verricht. Hij werkte heel erg serieus en heeft ons alles gegeven wat we nodig hadden. Daarom zit hij nu ook bij het eerste elftal (…) Ik had gehoopt dat Barcelona zich net als Gimnàstic veilig gespeeld had. Het spijt mij voor mijn voormalige medespelers, want ik houd erg veel van hen.” Bij de fatale wedstrijd tegen Albacete (0-0) was hoofd jeugdopleiding Bakero overigens niet aanwezig.

Volgens de Cronica Global schitterden ook andere hooggeplaatsten binnen Barcelona, zoals Segura, Silvio Elías en Guillermo Amor, in afwezigheid in Estádio Carlos Belmonte. Dat is hen in de lokale pers op kritiek komen te staan. Waar waren zij op de dag dat Barcelona B kon degraderen en dus wel wat extra morele steun kon gebruiken? Hoe het ook zij: Barcelona B sluit het seizoen vanavond af met een duel met Zaragoza en verdwijnt na 336 dagen uit LaLiga2. Na zondag kan de promotiejacht weer beginnen: “We bieden onze excuses aan de mensen aan die ons gesteund hebben. We hebben alles gegeven, maar het was niet genoeg. Maar we komen terug!”, beloofde middenvelder Carles Aleñá via een bericht op Twitter.